Classic Klopp! :) O noua DECLARATIE FABULOASA a managerului lui Liverpool!  Ce a spus germanul despre revenirea lui van Dijk

Fundasul olandez a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate si se preconizeaza ca va lipsi de pe teren minim 6 luni. Problemele nu se opresc aici pentru "cormorani", intrucat un alt fundas central, camerunezul Joel Matip, a reclamat anumite probleme dupa meciul de pe Goodison Park si nu va face parte din lotul lui Liverpool pentru meciul de UEFA Champions League de la Amsterdam contra lui Ajax.

Chiar daca situatia este destul de grava, echipa sa ramanand cu un singur fundas central de meserie valid, Jurgen Klopp a gasit puterea sa glumeasca si a comentat in stilul care l-a facut celebru cu privire la absenta lui van Dijk, declaratia germanului facand senzatie pe retelele de socializare:"Suntem alaturi de el. Il vom astepta precum o sotie buna isi asteapta sotul aflat la inchisoare".

