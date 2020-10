HALUCINANT! Doi fotbalisti s-au ACCIDENTAT in timp ce filmau un videoclip! Amandoi jucau pe acelasi post

O situatie cu totul speciala s-a petrecut la echipa din liga secunda spaniola, CD Tenerife.

Ambii fundasi stanga ai echipei, Carlos Pomares si Alex Munoz, s-au accidentat zilele trecute in timp ce participau la filmarea unui videoclip pentru Liga Spaniola de Fotbal.

Antrenorul echipei, Fran Fernandez, a explicat ca cei doi au reclamat probleme musculare in urma exercitiilor pe care au fost nevoiti sa le faca la realizarea clipului respectiv.

Carlos Pomares a putut fi recuperat in timp util pentru a evolua in partida din deplasare cu Sporting Gijon, incheiata cu scorul de 1-1, in etapa a 6-a din Segunda. In schimb, Alex Munoz, care fusese titular in precedentele 5 etape, nu s-a recuperat 100 % si antrenorul Fernandez a preferat sa il menajeze pentru duelul de miercuri de pe terenul echipei la care evolueaza Alex Pascanu, Ponferradina.

???? El colmo insólito del @CDTOficial: sus dos laterales zurdos lesionados ¡¡rodando un vídeo para LaLiga!! https://t.co/nFwWpuGRDH — MARCA (@marca) October 19, 2020