France Football a anuntat si ultimii nominalizati la 'Balonul de Aur Dream Team'! Ei sunt cei care se BAT pentru un loc in 'cel mai bun atac' din toate timpurile

France Football organizeaza o editie speciala a 'Balonului de Aur' dupa ce a decis sa anuleze gala anuala.

Francezii au alcatuit 'Balonul de Aur Dream Team' in care vor fi premiati cei mai buni fotbalisti din toate timpurile pe posturile lor.

Dupa ce au anuntat, in saptamanile trecute, nominalizatii pentru cei mai buni portari, fundasi si mijlocasi, France Football a venit cu lista celor nominalizati pentru atac.

In acest format, revista a ales sa delimiteze atacul in trei zone: banda stanga, centru si banda dreapta. In fiecare zona exista 10 candidati care pot fi votati pentru fiecare pozitie.



Nominalizari banda dreapta: Leo Messi, David Beckham, Samuel Eto'o, Jairzinho, George Best, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Luis Figo, Garrincha si Arjen Robben.



Nominalizari banda stanga: Cristiano Ronaldo, Oleg Blokhine, Rivaldo, Roberto Rivelino, Dragan Dzajic, Ronaldinho, Ryan Giggs, Karl-Heinz Rummenigge, Thierry Henri, Hristo Stoitchkov.

Nominalizari atacant central: Dennis Bergkamp, Gerd Muller, Johan Cruyff, Romario, Kenny Dalglish, Ronaldo, Eusebio, Marco van Basten, Sandor Kocsis, George Weah.