UTA a început excelent partida de la Galați, iar după un sfert de oră avea deja 2-0 după golurile lui Poulolo și Iacob. Oțelul a redus însă din handicap până la pauză prin Bană, iar Conrado a stabilit scorul final din penalty, în minutul 56.

Adrian Mihalcea, după Oțelul - UTA 2-2: "Un rezultat care ne menține în lupta pentru play-off"

Ambele echipe au irosit șansa de a urca măcar temporar pe loc de play-off, însă păstrează șanse pentru o accedere în top 6. Adrian Mihalcea se gândește acum la următorul meci al celor de la UTA, contra lui FCSB, și recunoaște că ar fi o bucurie în plus dacă ar lăsa campioana României în afara play-off-ului.

"Un rezultat care ne menține în lupta pentru play-off. Trei puncte erau mult mai bune și chiar aveam șanse reale să urcăm în clasament. Am început foarte bine jocul, am dominat prima repriză. Am avut acea inexactitate în defensivă și am luat gol. În a doua, a fost un meci de care pe care. Am încercat, am introdus două vârfuri și am sperat că vom marca al treilea gol. N-am reușit și rămâne să continuăm această luptă pentru a recupera punctele pierdute azi în etapa viitoare, cu FCSB.

Nu ne-am retras niciun minut. Noi n-avem cum să comandăm retragerea din moment ce vrem să câștigăm. Am pus presiune cât am putut în zona mediană și în zona de atac.

(n.r - despre penalty-ul solicitat de UTA în minutul 83) Nu știu când mai e henț, când mai e fault. Treaba mea e să antrenez și să le dau acestor băieți idei și prospețimea necesară. Arbitrii sunt suverani acolo și trebuie să decidă. Nu știu dacă a fost penalty, chiar nu-mi dau seama.

Mă bucur pentru Alin Roman. Avem mai mulți jucători care și-au ridicat nivelul anul ăsta. Îi doresc cât mai multe meciuri în Liga 1 și cât mai multe astfel de performanțe pentru că merită, e un băiat admirabil.

Pe mine mă interesează să ajungem noi în play-off, nu să lăsăm pe nimeni afară. Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus acest lucru (n.r - să lase FCSB în afara play-off-ului), dar nu mă gândesc la asta, nu am vreo dorință ascunsă să bat FCSB. E doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa viitoare să ne calificăm în play-off", a spus Adrian Mihalcea, după meci.

Până la finalul sezonului regulat, UTA Arad va mai înfrunta FCSB, acasă, și Metaloglobus, în deplasare.

Clasamentul din Superliga după Oțelul - UTA 2-2