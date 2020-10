BREAKING NEWS: Iohannis, anunt de ultima ora dupa cresterea alarmanta a numarului infectarilor! Cere EFORT NATIONAL. Restrictiile care ne asteapta in toata tara

Presedintele Iohannis a sustinut o conferinta de presa in care a vorbit despre cresterea accelerata a numarului de infectari cu noul coronavirus.

Iohannis spune ca masurile de preventie in contextul pandemiei ar putea fi extinse si in alte zone si chiar suplimentate in cazul in care rata infectarilor nu va scadea. Presedintele cere un 'efort national' pentru a lupta contra bolii care a aruncat planeta in haos.

"Pentru a putea stopa pandemia, este nevoie de un efort national. Cetatenii sunt partenerii autoritatilor. Presiune pe spitale si pe sectiile de terapie intensiva este uriasa si lucrurile nu mai pot continua asa. Trebuie sa facem acum ceva. Ducem de atatea luni o batalie pentru sanatatea si pentru viata noastra. Prin eforturi mari si sacrificii am reusit sa reducem curba infectarilor.

Sunt convins ca putem face din nou acest lucru impreuna. Din pacate, situatia in care s-a ajuns determina masuri suplimentare la Bucuresti. Elevii nu vor mai merge la scoala, restaurantele, barurile vor fi inchise la interior, purtatul mastii in public va deveni obligatoriu. Masurile au fost luate pentru a reduce numarul de infectari. Evident, daca nu se opreste pandemia, expertii vor veni cu recomandari suplimentare. Dupa cum ne-au spus specialistii, aceste masuri luate sunt cele necesare", a spus Iohannis.