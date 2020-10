OUCH! Asta da lovitura! Titularul din poarta Angliei l-a rupt pe fundasul de 80 de milioane de euro! Van Dijk a iesit cu greu de pe teren!

Derby-ul dintre Everton si Liverpool a avut de toate in prima repriza.

Meciul a inceput intr-un ritm alert, iar in minutul 6 al partidei Van Dijk a primit o pasa in careu, fiind foarte aproape de poarta aparata de Jordan Pickford. Titularul din nationala Angliei a iesit dezlantuit, punandu-l jos pe Van Dijk. Olandezul a cazut la pamant cerand ingrijiri medicale, iar in minutul 11 a fost inlocuit cu Joe Gomez.

Arbitrul a decis sa nu-i acorde niciun cartonas lui Pickford, deoarece Van Dijk se afla la acea faza in offside. Mai mult ca sigur fundasul lui Liverpool va rata meciu cu Ajax, iar Van Dijk i se va alatura portarului Alisson in randul indisponibililor.

FOTO cu accidentarea lui Virgil Van Dijk (sursa LFC Photo):