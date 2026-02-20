GALERIE FOTO Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA

Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA Superliga
Meciul Oțelul Galați – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, un rezultat care nu avantajează nicio echipă.

UTA ocupă locul 8 (42 de puncte), în timp ce Oțelul se află pe locul 9 (41 de puncte).

Încă o fază controversată în Superliga

Arădenii au marcat de două ori rapid încă din primul sfert de oră al jocului, prin Poulolo (min. 11) și Iacob (min. 15). Bana a redus din diferență în minutul 40, iar Conrado a restabilit egalitatea în repriza secundă, de la 11 metri.

Soarta meciului se putea schimba în favoarea arădenilor pe final, la o nouă fază controversată din fotbalul românesc.

În minutul 83, Alin Roman a urmărit un balon în interiorul careului, a atins mingea, dar Paul Iacob a intrat prin alunecare și l-a pus la pământ pe jucătorul de la UTA Arad.

Viorel Flueran a lăsat jocul să continue fără să acorde penalty în favoarea arădenilor, în timp ce jocul nu a fost oprit nici de arbitri aflați în camera VAR, Horia Mladinovici și Ovidiu Artene.

