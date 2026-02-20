Echipa pregătită de Leo Grozavu primește vizita formației dirijate de Cristiano Bergodi vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României.

Meciul va avea loc pe Stadionul Municipal din Botoșani și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

FC Botoșani - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Moldovenii vor înapoi pe loc de play-off

Marian Barbu va fi la ”centru” diseară. Benzile vor fi asigurate de Marius Badea și Imre Bucși, în timp ce la VAR a fost delegat Cătălin Popa, care va fi ajutat de Lucian Rusandu (asistent). Florin Andrei va fi arbitrul de rezervă, iar Sorin Boca, observatorul arbitrilor.

În clasament, ”U” Cluj se află pe locul 4 cu 45 de puncte. 13 victorii, șase remize și opt eșecuri a înregistrat până acum echipa ”șepcilor roșii”, în 27 de etape.

De cealaltă parte, FC Botoșani, cândva pe primul loc în clasament, ocupă locul 7 cu 42 de puncte. După 27 de runde, moldovenii au bifat 11 victorii și nouă remize, la care s-au adăugat șapte înfrângeri.