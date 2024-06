Schimbarea de care Virgil van Dijk nici nu vrea să audă la meciul cu România: "Nu este o variantă!"

După 2-1 contra Poloniei și 0-0 împotriva Franței, Olanda a pierdut contra Austriei, scor 2-3, iar naționala lui Ronald Koeman a terminat grupa D pe locul 3. Au existat numeroase critici pentru jucătorii olandezi, iar mai mulți specialiști au sugerat că Olanda ar trebui să schimbe sistemul în 3-5-2.

Virgil van Dijk nu vrea ca Olanda să revină la sistemul 3-5-2

Inclusiv legendarul Marco van Basten a susținut că au existat probleme în zona fundașilor centrali ai Olandei, acolo unde s-au aflat Virgil van Dijk și Stefan de Vrij. Cu toate acestea, starul de la Liverpool nu își dorește o schimbare de sistem și, implicit, un coleg în plus în defensivă.

Olanda a jucat în sistemul cu trei fundași centrali la Cupa Mondială din 2022, când a ajuns până în sferturi, fază în care a pierdut la loviturile de departajare împotriva Argentinei. Selecționer era atunci Louis van Gaal, iar cei trei stoperi obișnuiți erau Jurrien Timber, Virgil van Dijk și Nathan Ake.

"Nu cred că sistemul 3-5-2 este o variantă. Putem să jucăm în 4-3-3 cu jucătorii pe care îi avem. Avem un lot foarte bun, care poate face viața grea oricărui adversar. Trebuie să demonstrăm acest lucru.

Problema nu a fost modul în care fundașii centrali au acoperit terenul. Au fost alte probleme care ne-au făcut să avem o seară dificilă contra Austriei. Toți am făcut lucruri diferite, nu a existat unitate. De aceea au existat spații mari și nu am putut presiune în momentele potrivite. Mereu am ajuns târziu la minge.

Nu planul tactic a fost principalul lucru pentru care totul a mers rău contra Austriei. Cred că cel mai mult a contat dorința de victorie și forța din dueluri", a spus Virgil van Dijk, potrivit nu.nl, la o conferință de presă premergătoare meciului cu România.

Cum a arătat echipa de start a Olandei la meciul cu Austria: Verbruggen - Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Ake - Reijnders, Schouten, Veerman - Malen, Depay, Gakpo