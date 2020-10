"Cand nu sunt rezultate, antrenorul cade primul!" Prima reactie a lui Cortacero dupa ce fanii au cerut DEMISIA lui Contra! Ce le-a transmis suporterilor

Dinamo nu are un start bun de sezon, in ciuda transferurilor facute de investitorii spanioli, iar fanii au inceput sa isi piarda increderea in Cosmin Contra.

Infrangerea cu Universitatea Craiova a starnit nemultumiri in randul fanilor lui Dinamo, care au inceput sa ceara demiterea lui Cosmin Contra. 'Cainii' au strans doar 5 puncte in 7 etape, iar prestatiile din teren lasa de dorit.

Pablo Cortacero a vorbit dupa infrangerea cu Craiova si a raspuns fanilor care cer demisia antrenorului. Totodata, investitorul spaniol a avut un mesaj pentru suporterii lui Dinamo.

"Eu am incredere totala in Contra, dar evident ca rezultatele trebuie sa vorbeasca. Ceea ce stiu este ca se munceste foarte bine la echipa si ca atat el cat si directorul sportiv si tot staff-ul tehnic si-au facut treaba. Tot ce s-a intamplat vine si pe fondul unei saptamani in care s-au scris multe minciuni in presa despre bani si poate ca si asta i-a facut pe jucatori sa fie destabilizati. Dar sa fie clar, noi suntem seriosi din toate punctele de vedere si asiguram toate conditiile ca Dinamo sa fie sus, acolo unde-i este locul.

Mesajul meu pentru suporteri este urmatorul: Rabdare, rabdare, rabdare. Nu putem ca dupa fiecare infrangere sa cerem demisia lui Contra, mai sunt multe puncte puse in joc si sunt sigur ca ne vom indeplini obiectivul.

Daca nu incepem sa castigam, presiunea va fi din ce in ce mai mare si va fi o problema. Nu stiu daca exista rabdare din partea conducerii. Sunt riscurile meseriei si o stiu foarte bine. Daca nu vom castiga foarte repede, exista posibilitatea ca noua conducere sa se gandeasca la o schimbare. Cand nu sunt rezultate, antrenorul cade primul", a spus Cortacero pentru doardinamo.ro.