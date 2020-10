Lucescu a prefatat MARELE MECI cu Juventus! De cine se teme antrenorul roman: "De el trebuie sa ne ferim"! Ce spune tehnicianul de 75 de ani despre Cristiano Ronaldo

Mircea Lucescu a sustinut conferinta de presa inaintea marelui meci cu Juventus care se va disputa maine de la ora 19:55.

Antrenorul de 75 de ani a prefatat duelul cu campioana Italiei si a dezvaluit care este fotbalistul de care se teme cel mai mult in absenta lui Cristiano Ronaldo, depistat pozitiv cu coronavirus:"Un test extrem de important. In primul rand, capacitatea lor de a se adapta presiunii unui astfel de meci si stresului. Nu-i usor sa treci intr-un interval de doua luni de la o echipa considerata, intr-un fel, de mana a doua, la o echipa de prima mana, la Barcelona si Juventus.

Nu e simplu pentru nimeni, mai ales pentru acesti jucatori, care n-au apucat sa joace la un asemenea nivel. Eu am incredere in entuziasmul lor, in dorinta lor de a face rezultat si de a-si face o platforma in fotbalul international.

Cu Sahtior am luat un gol din corner, a marcat Bonucci, de care trebuie sa ne ferim si maine. E cel mai periculos jucator al lor la fazele fixe, cornere, lovituri libere. Pe planul jocului, nu am fost cu nimic inferiori lui Juventus".

De asemenea, chiar daca Ronaldo nu va evolua in meciul de maine, "Il Luce" a tinut sa evidentieze importanta pe care starul portughez o are pentru echipa lui Andrea Pirlo: "Bugetul nostru e jumatate din salariul lui Ronaldo pe un an, astia sunt jucatori de valoare. Ronaldo este exact acolo unde trebuie pentru a marca. La varsta lui, la cariera lui, pentru a ramane la acelasi nivel, trebuie sa marcheze in fiecare meci, iar el simte presiunea golului pe care trebuie sa-l marcheze ca sa fie considerat permanent Ronaldo. Nu marcheaza, scade si valoarea atribuita de suporteri. E obligat sa fie si individualist, dar este un foarte mare jucator. In concluzie, Juventus este mai puternica cu Ronaldo decat fara Ronaldo".

In incheiere, antrenorul lui Dinamo Kiev a precizat ca le-a atras atentia fotbalistilor sai ca, si in absenta lui Ronaldo, Juventus dispune de fotbalisti de valoare care pot face oricand diferenta: "Daca au ajuns la Juventus, sunt jucatori de mare valoare. In discutiile cu jucatorii mei, am analizat fiecare jucator in parte, am incercat sa-i responsabilizez in raportul individual de pe teren, nu in raportul cu echipa pe care o vor intalni".

Dinamo Kiev-Juventus este primul meci al grupei G, din care mai fac parte Barcelona si Ferencvaros.

Meciul va fi arbitrat de catre romanul Ovidiu Hategan.