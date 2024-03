Gael Monfils (37 de ani, 47 ATP) are 9 victorii și 7 înfrângeri în sezonul 2024. Francezul a jucat semifinale în turneul ATP 250 de la Doha și s-a calificat în optimile întrecerii ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

Înainte de a-l învinge pe sârbul Dusan Lajovic la debutul în competiția Masters de la Miami, Monfils a fost vizitat de nimeni altul decât fostul atacant brazilian, Ronaldo Nazario.

