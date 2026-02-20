Brest - Marseille 1-0, LIVE pe VOYO, acum! Înlocuitorul lui De Zerbi, debut complicat în Ligue 1

Încă o echipă este ca și calificată în play-off-ul Superligii! Toate calculele

JO 2026 - Hochei: Echipa feminină a Statelor Unite, campioană olimpică

SUA triumfă la Milano-Cortina! Victorie în finala olimpică împotriva Canadei

Echipa feminină de hochei pe gheață a Statelor Unite a câștigat medaliile de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, joi seara, după ce învins în finală formația Canadei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0), după prelungiri.

Golul victoriei a fost marcat de Megan Keller (64:07). Campioanele en titre au deschis scorul prin Kristin O'Neill, dar americancele au dominat meciul. Hilary Knight a restabilit egalitatea în finalul timpului regulamentar (57:56) și a trimis meciul în prelungiri.

Statele Unite, al treilea titlu olimpic la hochei pe gheață, în competiția feminină

De la introducerea turneului feminin de hochei în programul olimpic, în 1998, la Nagano (Japonia), acesta este al treilea titlu cucerit de Statele Unite, după cele din 1998 și 2018, alte cinci revenind Canadei (2002, 2006, 2010, 2014, 2022).

Medaliile de bronz au revenit Elveției, care a dispus în finala mică de Suedia cu scorul de 2-1, după prelungiri, printr-un gol marcat de Alina Muller. Agerpres

VEZI AICI CLASAMENTUL PE MEDALII LA JO 2026 de la Milano-Cortina