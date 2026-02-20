Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB

Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB Superliga
Roș-albaștrii continuă să profite financiar de participarea în Europa League.

FCSBEuropa LeagueUEFA
FCSB a primit o nouă tranșă importantă din partea UEFA, în valoare totală de 1,35 milioane de euro, ca urmare a participării în acest sezon din Europa League.

Forul european a virat sumele către cluburi la o zi după disputarea meciurilor din play-off-ul competiției, iar vicecampioana României s-a numărat printre formațiile recompensate.

Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB de la UEFA

FCSB a încasat 600.000 de euro pentru rezultatele obținute în ultimele patru etape din faza principală, sumă compusă din 450.000 de euro pentru victoria cu Feyenoord și 150.000 de euro pentru egalul cu Fenerbahçe. La aceasta s-au adăugat 750.000 de euro pentru clasarea pe locul 27 în ierarhia finală.

În total, UEFA a distribuit aproximativ 50 de milioane de euro cluburilor participante în Europa League, iar FCSB și-a consolidat astfel câștigurile din actuala stagiune europeană.

Pe lângă suma virată acum, clubul bucureștean a mai încasat 4,31 milioane de euro pentru calificarea în faza principală, 500.000 de euro din preliminarii, 870.000 de euro din market pool și 1,28 milioane de euro din coeficientul UEFA. Totalul ajunge la 6,96 milioane de euro.

La aceste venituri se adaugă bonusurile pentru rezultate, 900.000 de euro pentru cele două victorii și 150.000 de euro pentru egal, dar și încasările din bilete și drepturi TV.

