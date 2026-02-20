FCSB a primit o nouă tranșă importantă din partea UEFA, în valoare totală de 1,35 milioane de euro, ca urmare a participării în acest sezon din Europa League.

Forul european a virat sumele către cluburi la o zi după disputarea meciurilor din play-off-ul competiției, iar vicecampioana României s-a numărat printre formațiile recompensate.

Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB de la UEFA

FCSB a încasat 600.000 de euro pentru rezultatele obținute în ultimele patru etape din faza principală, sumă compusă din 450.000 de euro pentru victoria cu Feyenoord și 150.000 de euro pentru egalul cu Fenerbahçe. La aceasta s-au adăugat 750.000 de euro pentru clasarea pe locul 27 în ierarhia finală.