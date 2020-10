BREAKING NEWS: Sumudica, la un pas sa fie luat la bataie in tribuna! Imagine de ultima ora: a avut nevoie de protectie pentru a parasi loja

Marius Sumudica e in centrul unui scandal monstru in Turcia!

Sumudica e acuzat de oficialii lui Antalyaspor ca si-a injurat adversarii. Suspendat pentru partida jucata duminica, romanul a stat in loja. Directorul media al lui Antalyaspor sustine ca Sumudica l-a injurat atat pe el, cat si pe campionul mondial Podolski (!) pe toata durata jocului.

Sumudica se apara: "Suntem la fotbal! Daca vreti sa dispara Sumudica, invingeti-l pe teren si alungati-l din Turcia! Sunt un antrenor bolnav dupa fotbal. De cand sunt in Turcia, am respectat tot ce tine de istoria fotbalului din aceasta tara si a tarii, in general. M-am concentrat doar pe fotbal si pe echipa mea. Dar constat cu surprindere si tristete ca dupa remiza obtinuta duminica, la Antalya, in niste conditii eroice, oficialii clubului Antalyaspor au demarat un razboi impotriva mea, ca persoana."

Iar clubul romanului, Gazisehir Gaziantep, a publicat o imagine in care mai multe persoane de pe locurile rezervate lui Antalyaspor in tribuna incearca sa-l atace pe Sumudica! Protejat de garzi de corp, antrenorul a scapat de agresiune.

"Aratam publicului incercarea de a-l ataca pe antrenorul nostru, Marius Sumudica. Acesta a avut nevoie de protectie speciala dupa meci", e mesajul publicat de Gazisehir pe Twitter.

Antalyaspor-Gazisehir s-a terminat 1-1. Echipa lui Sumudica a egalat in minutul 70, cand era in 9 oameni! Pana la final, dupa minute de o tensiune extrema, echilibrul numeric a fost restabilit.