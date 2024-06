Al-Nassr din Arabia Saudită vrea să-l transfere pe Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool și al naționalei Olandei.

Stoperul de 32 de ani, aflat acum la Campionatul European din Germania, ar deveni astfel cel mai bine plătit fundaș din lume.

Marca scrie că deja directorul general al lui Al-Nassr s-a întâlnit cu reprezentanții fotbalistului.

