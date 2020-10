"Nu ma lasa sa imi incep treaba!" Prima reactie a lui Dragomir dupa ce mandatul i-a fost INVALIDAT

Judecatoria sectorului 1 a invalidat mandatul de Consilier General al Munincipiului Bucuresti lui Dumitru Dragomir.

UPDATE 18:15



Dumitru Dragomir a reactionat dupa hotararea luata de Judecatoria sectorului 1 si a declarat ca nu intelege decizia de a-i invalida mandatul.

"Este incredibil! Instanta nu mi-a validat mandatul de consilier. Am fost anuntat in urma cu cateva minute, dar nu inteleg absolut deloc si nu stiu ce motive au avut. Nu sunt condamnat definitiv in niciun dosar. In cel cu Universitatea Craiova a lui Mititelu am fost achitat, chiar daca acum ma judec cu ei pe civil. Nu mi se pare normal ceea ce mi s-a intamplat. Astept motivarea judecatorilor. Voiam sa fac multe pentru sportul bucurestenilor, dar nu doar pentru ei. Am fost ales de cetatenii Capitalei si vad ca nu ma lasa judecatorii sa imi incep treaba", a spus Dumitru Dragomir pentru ProSport.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de 3 zile de la comunicare, anunta Agerpres. Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal a castigat un loc in Consiliul Genral al Munincipiului Bucuresti dupa alegerile locale din 27 septembrie. Desi social-democratii au facut presiuni pentru a se retrage, Dragomir a refuzat cu vehementa.

Cu toate astea, mandatele de Consilieri Generali ale lui Anghel Iordanescu si Elisabeta Lipa au fost validate de Judecatoria sectorului 1.