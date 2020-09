Arsenal l-a transferat pe al treilea portar din lotul Islandei! A platit in schimbul sau o suma ridicola

Dupa transferul lui Ciprian Tatarusanu la AC Milan, un islandez a reusit si el o mutare de senzatie in Premier League.

Arsenal l-a cumparat pe Runar Alex Runarsson (25 ani), portarul lui Dijon. "Tunarii" vor plati doar 1.8 milioane de euro, iar islandezul a efectuat astazi vizita medicala si va semna contractul. Mikel Arteta mai avea nevoie de un goalkeeper in lot, dupa ce il lasase pe argentinianul Emiliano Martinez sa se transfere la Aston Villa, si a decis ca internationalul islandez este perfect pentru a-l seconda pe Bernd Leno, in timp ce al treilea portar este englezul Matt Macey.

Runarsson este nascut la Reykjavik si are 188cm inaltime. El a mai evoluat pentru KR Reykjavik (2012-2012) si FC Nordsjaeland (2015-2018), iar pentru Dijon a evoluat in 36 de meciuri si a primit 61 de goluri in Ligue 1. Portarul are 5 selectii pentru reprezentativa nordica si va fi in lotul islandezilor pentru barajul contra Romaniei, alaturi de veteranii Hannes Tor Halldorsson (36 ani / Knattspyrnufelagid Valur) si Ogmundur Kristinsson (31 ani / Olympiakos Pireu).