"S-a vazut ca Mirel Radoi a studiat foarte bine adversarul!" Selectionerul Romaniei, laudat de Ioan Andone! "Ne putem bate de la egal la egal cu Islanda!"

Victoria Romaniei in fata Austriei a atras un val de laude la adresa selectionerului Mirel Radoi.

Ioan Andone a spus ca tanarul selectioner are capacitatea de a se documenta foarte bine. Presedintele lui FC Voluntari, care a activat ca antrenor aproape 30 de ani, a vorbit despre modul in care Radoi a contribuit la transformarea echipei nationale.

"Am vazut o schimbare mare. Chiar incepand de la primul meci, in care a avut o echipa ultraofensiva, contra Irlandei de Nord. Am dominat, dar din pacate, cu ghinion, am pierdut doua puncte mari, doua puncte mari in economia grupei. Dar meciul cu Austria, de alta factura, alt meci. A pregatit altfel meciul.

S-a vazut ca Mirel Radoi a studiat foarte bine adversarul. Am vazut o echipa a Austriei foarte, foarte buna. E adevarat ca jucatorii austrieci au calitate mare, joaca in Bundesliga, toti sunt titulari. Si am reusit un rezultat de exceptie, cum de ani de zile nu am mai avut la echipa nationala. Un lucru pozitiv. Trebuie sa fim increzatori.

Cele doua meciuri ne-au dat impresia si am vazut niste lucruri bune facute la echipa nationala. Acum, altfel cred ca vom fi la meciul decisiv cu Islanda. Va fi alt meci, alta echipa... Sunt convins ca e studiata de un an de zile, pentru ca meciul s-a amanat, trebuia sa jucam cu mult in urma. Acum avem sanse, ne putem bate de la egal la egal, in functie de forma jucatorilor, in functie de ceea ce se cere. Doamne ajuta!

Sa ajungem sa jucam cu Ungaria sau cu Bulgaria. Eu spun ca Islanda nu e peste Austria la ora actuala. Dar cu organizare buna, cu atmosfera, cu entuziasm, cu jucatori noi veniti, carora li s-a dat sansa fata de perioada anterioara, eu cred ca putem.

Eu cred ca la fel jucam si daca castigam cu Irlanda. In momentul cand castigi ai entuziasm, ai incredere mai mare in tine. Acum nu am aratat teama deloc. Chiar de la inceput am cautat sa ne impunem jocul, sa inscriem un gol.

Nu ne-am dus sa ciupim un punct, cum se zice, sa stam defensivi si sa asteptam o lovitura libera sau un contraatac. Nu, s-a vazut clar, cand am avut sansa sau cand ne-au dat sansa austriecii, ne-am dus peste ei", a punctat Ioan Andone, potrivit Telekom Sport.