EXCLUSIV | Pregateste Radoi SURPRIZE pe banca nationalei cu Islanda?! Pe langa Camora, selectionerul a vorbit cu mai multi jucatori straini 

Mirel Radoi va debuta pe banca nationalei Romaniei in acest weekend, in meciul Romania - Irlanda de Nord care se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro de la 21:45.

Selectionerul a vorbit inaintea meciului despre convocarile facute, dar si despre stranierii precum Mario Camora care si-au luat cetatenie romana si au drept de joc pentru nationala.

Radoi a dezvaluit ca nu doar capitanul lui CFR Cluj este cel cu care el si staff-ul sau au discutat, ci ar mai fi cativa stranieri pe care i-au luat in calcul, insa care nu au actele definitivate inca.

"Va trebui sa asteptam ca fiecare stranier pe care l-am luat in considerare sa termine tot ce inseamna din punct de vedere juridic. Datele, pasaportul, dupa aceea sa putem discuta despre o convocare.

Altfel ar fi in zadar sa vorbim si probabil pana la data convocarii actele sa nu fie gata si atunci am avut o discutie irosita degeaba sau ne-am indreptat atentia catre jucatori care nu pot juca pentru nationala din punct de vedere juridic si sa ignoram alti jucatori. Asteptam ca fiecare jucator cu care am discutat sa termine procedura vis-a-vis de acte", a spus Mirel Radoi in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Romania joaca barajul de calificare la EURO 2020 cu Islanda in deplasare pe 8 octombrie de la 21:45. Meciul se vede in direct pe PRO TV si www.sport.ro