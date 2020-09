Sergiu Hanca, optimist inaintea meciului cu Islanda: "Calitate si valoare individuala avem mult mai multa decat toti fotbalistii din nationala lor"

Romania va juca pe 8 noiembrie contra Islandei la Reykjavik. Meciul e in direct la PRO TV!

Sergiu Hanca a fost titular in partita de debut a lui Mirel Radoi, contra Irlandei de Nord, incheiata cu scorul de 1-1. Hanca este opstimist dupa ce ieri Romania a reusit sa castige cu 3-2 in fata Austriei, fara ca el sa fie in teren. Fostul jucator de la Dinamo considera ca fotbalistii romani au o calitate individuala multa mai mare decat a islandezilor.

"Eu am zis si acum 2-3 luni. Eu sunt sigur ca aceasta echipa a Romaniei se va califica la EURO. Calitate si valoare individuala avem mult mai multa decat toti fotbalistii din nationala Islandei sau Ungariei, Bulgariei, depinde cu cine urmeaza sa jucam. Eu cred ca doar trebuie pusa la nivel colectiv, trebuie sacrficiu, atitudine si curaj, atat avem nevoie in aceste meciuri pentru a ne califica. In rest valoare este. Sigur ca avem mult mai multa decat toti de acolo", a declarat Hanca pentru DigiSport.

