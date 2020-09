"Sunt roman, am toate drepturile!" Camora nu asculta criticile si e gata sa imbrace tricoul ROMANIEI cu Islanda! Ce spune de echipa nationala

Islanda - Romania se joaca pe 8 octombrie si va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO.

Mario Camora (33 de ani) a devenit recent cetatean roman cu acte in regula. Acesta a declarat ca si-ar dori foarte mult sa evolueze la nationala Romaniei. A invatat si cateva versuri din imnul oficial.

De asemenea, capitanul CFR-ului a spus ca nu este suparat pe nimeni care contesta faptul ca el ar putea fi convocat de Mirel Radoi pe viitor:

"Eu vreau sa joc la nationala. Normal ca ajuta si partea profesionala, dar am 33 de ani. Nu vorbim sa ajung eu la Barcelona sau ceva de genul. E o mandrie pentru mine, pentru club. Ma simt si cum am mai spus, oficial sunt roman.

M-am bucurat pentru golurile nationalei Romaniei. M-am bucurat pentru echipa, pentu tara, pentru staff, pentru colegii mei de la CFR. M-am bucurat si pentru Costache ca a dat gol.

Am facut asta deja de ceva timp. Am scos versurile imnului Romaniei. Eu cred ca este important sa stii si imnul tarii respective. Nu stiu imnul total. Este un imn lung. Desteapta-te, romane, din somnul cel de moarte, in care te-adancira barbarii de tirani. Acum ori niciodataaaaa.

Eu stiam de la inceput ca atunci cand voi fi cetatean roman, o sa vina aceste chestiuni. Eu respect orice opinie. Suntem dintr-o tara in care suntem liberi sa spunem ce vrem noi. Eu nu ma supar pe nimeni. Mie imi place si de domnul Prunea, cum comenteaza orice caz deschis. Imi place de el ca a fost sincer. Nu am de ce sa ma supar pe el. Dar nu putem uita o singura chestie. In acest moment, eu sunt roman. Asta e clar. Eu am toate drepturile ca orice roman. Eu pot sa votez deja.

Eu nu vorbesc de un coleg de al meu. Mie imi place si de Bancu si de Stefan care face un sezon foarte bun. A terminat si sezonul trecut foarte bine", a declarat Mario Camora pentru Digi Sport.