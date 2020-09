Olanda - Italia si Irlanda de Nord - Norvegia, LIVE de la ora 21:45 | Echipa lui Bonucci si Immobile, in cautarea primei victorii! Programul zilei in Nations League

11:00

Meciurile din etapa a doua a Nations League continua in aceasta seara.





Pe langa partida echipei nationale a Romaniei din Austria, mai sunt programate 7 meciuri.





Cel mai tare duel este cel dintre Olanda si Italia, partida in care ii vom vedea pe teren pe Memphis Depay si Ciro Immobile.



In meciul trecut, olandezii au castigat in fata Poloniei cu scorul de 1-0, in timp ce italienii au reusit doar o remiza, scor 1-1, cu Bosnia-Herzegovina.