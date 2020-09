Mirel Radoi, sfatuit pentru meciul cu Islanda! Sistemul de joc care o poate califica pe Romania la Euro: "Ar fi cel mai potrivit, ne-ar avantaja!"

Mirel Radoi nu a reusit sa debuteze cu dreptul la echipa nationala si a obtinut doar o remiza cu Irlanda de Nord, scor 1-1.

Selectionerul Romaniei a trimis un 'prim 11' foarte ofensiv in partida cu Irlanda de Nord, insa tricolorii au marcat o singura data, prin Puscas (25'). Romania a ratat mai multe ocazii, iar pe finalul jocului a venit lovitura din partea nord-irlandezilor. O faza fixa incheiata cu golul lui White (85') a stabilit rezultatul final.

"A fost un joc controlat de Romania, cu o abordare ofensiva, curajoasa a lui Radoi. I-a lipsit sansa la debutul pe care l-a avut aseara. Daca meciul se termina 1-0 toata lumea era multumita, toata lumea scotea in evidenta ocaziile pe care le-am avut. Irlanda de Nord nu a avut nicio ocazie din ce am vazut.

Rezultatul ne intristeaza, dar trebuie sa il sustinem pe selectioner. E tanar, incearca sa faca o tranzitie la echipa nationala, jucatorii U21 fac pasul catre prima reprezentativa. Este un mix intre jucatori cu meciuri jucate la echipa nationala si cei pe care el i-a avut in campania de la tineret. Nu este usor pentru el, pentru nimeni. Toata lumea te judeca pentru rezultat in final.

Normal ar fi ca in urma unui joc foarte bun rezultatul sa fie acelasi. Se intampla la fotbal sa ai o prestatie buna. Meciul asta trebuia sa il castigam avand in vedere evolutia din teren. Cred ca este o nedreptate. Ei ne puteau surprinde doar la fazele fixe, iar acolo ne-au dominat. La o faza fixa Tosca a fost dominat, iar apoi o nesincronizare la Nedelcearu si Nistor a facut sa luam gol", a spus Marius Sumudica la Ora Exacta in Sport.

Marius Sumudica: "Cu Islanda trebuie sa jucam cu 3 fundasi centrali. Un 3-5-2 cu Alibec si Puscas in fata!"

Sumudica i-a oferit si un sfat discret selectionerului. Antrenorul lui Gaziantep crede ca la meciul cu Islanda ar fi mai potrivit un sistem cu 3 fundasi centrali:

"Alibec si Puscas au fost doi jucatori care si-au facut treaba. Au jucat unul pentru celalalt, fara egoism. Mi-au placut foarte mult. Denis nu a dat din maini, mult mai preocupat sa se bata cu ei, sa alerge. A avut si bara aceea. Eu consider ca e un sistem bun cu ei doi. Mirel Radoi are valentele unui antrenor de top si o sa ajunga un antrenor de top. Si acum este la un nivel inalt, dar deocamdata nu a realizat foarte multe.

Eu cred ca la meciul cu Islanda ne va avantaja un sistem cu 3 fundasi centrali. Avem nevoie de dublaj si avem nevoie de 2 atacanti care sa ramana in coasta lor. Un 3-5-2 cred eu ca ar fi potrivit, din ce vad eu.

Ieri am jucat cu o echipa a Irlandei de Nord mult sub nivelul echipelor bune din Europa. O echipa mediocra spre slaba. Austria este o echipa foarte puternica, ieri a castigat in deplasare. Are multi jucatori care joaca in Germania, la nivel inalt. Va fi o partida extrem de dificila si implicit cea cu Islanda. Care va avea 90 de minute, va fi un meci de calificare.

Eu consider ca acest meci cu Austria este o foarte buna repetitie pentru meciul cu Islanda si va trebui sa folosim sistemul adecvat care sa ne permita sa ne calificam. Eu nu m-as gandi decat la acea partitura care sa-mi permita sa castig cu Islanda", a mai spus Marius Sumudica la PRO X.