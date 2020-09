Baietii rai din Manchester! :) Au chemat FEMEI in cantonamentul nationalei imediat dupa victoria cu Islanda! Cum au fost surprinse starurile Angliei

Doi fotbalisti ai Angliei au petrecut cu femei in cantonamentul nationalei dupa victoria cu Islanda, scor 1-0.

Anglia s-a chinuit in deplasare cu Islanda, in partida din Nations League, reusind cu greu sa se impuna, scor 1-0. Sterling a marcat pentru Anglia in minutul 90+1, iar Bjarnason a ratat o lovitura de la 11 metri pentru islandezi in minutul 90+3.

In ciuda victoriei chinuite, Phil Foden (Manchester City) si Mason Greenwood (Manchester United) au petrecut cu femei in camera de hotel imediat dupa partida.

Ambii fotbalisti au evoluat in partida cu Islanda, Foden fiind titular, iar Greenwood trimis in teren in minutul 78.

Cele doua vedete din Premier League nu s-au prezentat la antrenamentul Angliei de azi, din cauza ca au incalcat regulile stricte de protectie impotriva Covid-19.

Anglia va evolua marti in deplasare la Danemarca, iar cei doi jucatori din Manchester nu vor face deplasarea, anunta jurnalistul Martyn Ziegler, potrivit The Sun.

Escapada fotbalistilor a iesit la iveala dupa ce fetele care au fost sa intretina atmosfera in camera lui Foden si Greenwood au postat mai multe fotografii pe Snapchat.

Mai mult, intr-una dintre filmari una dintre fete spune: "O zi normala de duminica, aici cu (n. r. numele celeilalte fete). S-a cazat la hotel pentru a se intalni cu?" Moment in care a primit raspunsul: "Mason Greenwood si sunt foarte emotionata. Foarte foarte emotionata!"

Jucatorii antrenati de Gareth Southgate au primit indicatii clare inaintea deplasarii ca nu au voie sa se intalneasca cu nimeni in afara celor din delegatie. In regulament era prevazut ca au voie sa mearga doar la antrenament si la meci.

Luate la intrebari de jurnalisti, fetele care au petrecut cu fotbalistii au spus: "Nu vrem sa discutam acest lucru. Nu vrem sa le facem necazuri. Singurul lucru pe care il pot spune este ca eram in contact cu unul dintre ei de cateva zile."

Gareth Southgate, selectionerul Angliei, este asteptat sa lamureasca situatia astazi, la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Danemarca.