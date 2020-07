Mirel Radoi stie ce le lipseste 'tricolorilor'! "Nu reusim sa inscriem!" Ce asteapta de la jucatori inaintea duelului de foc cu Islanda!

Mirel Radoi pregateste primul meci oficial pe banca tehnica a echipei nationale de seniori a Romaniei.

Este vorba despre partida cu Islanda de pe 8 octombrie, contand pentru calificarea la Euro 2020, care a fost amanat pentru vara viitoare.

Selectionerul a vorbit despre problemele pe care le-a identificat la echipa dupa analiza meciurilor jucate pana in acest moment de 'tricolori'. Mirel Radoi considera ca cea mai mare problema cu care se confrunta jucatorii Romaniei este faptul ca incep meciurile prost, nereusind sa inscrie din ocaziile pe care le au.

"Este greu sa asteptam atatea luni, iar dupa aceea, in 3 luni de zile, ca la box… este totul… vin una dupa alta. Este important ca la finalul celor trei luni, in care jucam meciurile din Liga Natiunilor si acest baraj, sa fim calificati la Campionatul European si sa fim pe un loc cat mai bun in aceasta grupa, chiar primul daca se poate.

Nationala Romaniei, indiferent de adversar, are probleme la inceputul partidei… nu doar cu echipele nordice. Din ce am observat cu toate echipele pe inceput de joc avem mari probleme. Nu reusim sa inscriem, adversarii au ocazii, iar asta nu vine de la antrenorul de pe banca… Asta vine din concentrarea jucatorilor", a punctat Mirel Radoi la TVR Sport.

In meciul cu Islanda din semifinale, 'tricolorii' se pot apropia de calificarea la Euro 2020. In cazul unei victorii, Romania va intalni Bulgaria sau Ungaria in partida decisiva, programata la jumatatea lunii noiembrie.