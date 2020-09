"Poate sa cante in Islanda imnul, dupa ce castigam!" Camora, DEJA convocat de Radoi?! Anunt urias pentru fundasul CFR-ului

Camora si-a luat cetatenia romana si poate juca pentru nationala lui Radoi.

Radoi a glumit din nou pe seama scenelor in care Camora a cantat imnul Romaniei in direct, intr-o emisiune TV. A dat de inteles ca momentul convocarii e foarte aproape pentru capitanul CFR-ului.

"Poate sa cante dupa ce vom castiga in Islanda, daca va fi convocat. Mai sunt etape de jucat, in functie de evolutiile lor vom lua decizia", a spus Radoi la Digisport.

Selectionerul ia serios in calcul sa apeleze la Camora pentru meciurile toamei. Pe 8 octombrie, in direct la PRO TV, Romania joaca in Islanda in semifinalele playoff-ului de Euro.

Intrebat daca e multumit de actualii fundasi stanga din lotul Romaniei, in contextul criticilor primite de Bancu dupa dubla cu Irlanda de Nord si Austria, Radoi a raspuns afirmativ. Chemarea lui Camora, unul dintre fotbalistii sai preferati din Liga 1, e insa aproape o certitudine, avand in vedere ca selectionerul isi doreste cea mai buna versiune a Romaniei in Islanda. Experienta lui Camora in meciuri de nivel inalt i-ar oferi o sansa in plus in fata lui Bancu.