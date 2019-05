SLOANE STEPHENS - KIKI BERTENS 1-2 LIVE | Meciul care decide adversara Simonei in finala de la Madrid! Simona, avantaj in fata celor doua

Sloane Stephens si Kiki Bertens se lupta pentru calificarea in finala la Madrid!

Simona Halep isi asteapta adversara din finala de la Madrid. Aceasta va fi decisa in confruntarea dintre Sloane Stephens si Kiki Bertens.

Ambele jucatoare sunt adversare redutabile pe care Simona Halep le-a mai avut in trecut. Cele mai recente intalniri au avut loc chiar anul trecut, cu Stephens in finala la Roland Garros si la Montreal si cu Bertens in finala de la Cincinnati.

Olandeza Kiki Bertens este una dintre jucatoarele care au produs mari surprize la Madrid. Ea a invins-o in sferturile competitiei pe campioana de anul trecut, Petra Kvitova, scor 6-2 6-3, dupa o ora si 20 de minute de joc.

In ceea ce priveste duelurile directe intre Stephens si Bertens, americanca conduce cu 2-0. Stephens a invins-o pe Bertens in 2018 la Turneul Campioanelor si la Roma, in 2013.

SIMONA HALEP vs KIKI BERTENS

Simona Halep conduce in clasamentul intalnirilor directe cu Kiki Bertens cu 3-2. Totusi, cea mai recenta intalnire a fost castigata de sportiva din Olanda, in finala de anul trecut de la Cincinnati, scor 2-6 7-6 6-2.

Ultima data, Halep a invins-o pe Bertens in semifinale la Roma, in 2017, scor 7-5 6-1.

Kiki Bertens ocupa, in acest moment, locul 7 in clasamentul WTA. Olandeza a invins-o la Madrid pe Petra Kvitova, cea in fata careia pierduse in semifinale la Stuttgart.

SIMONA HALEP vs. SLOANE STEPHENS

Sloane Stephens este condusa categoric de Simona Halep la capitolul intalniri directe, scor 2-7. Americanca, ocupanta locului 8 in clasamentul WTA al momentului, a avut un traseu destul de usor la Madrid, trecand in sferturi de Petra Martic din Croatia, locul 36 WTA.

Ultima intalnire directa dintre cele doua jucatoare a avut loc in 2018, in finala de la Montreal, acolo unde Simona Halep s-a impus in 3 seturi, scor 7-6 3-6 6-4. Acest meci direct a venit dupa finala disputata anul trecut la Roland Garros, care i-a adus primul trofeu de Grand Slam Simonei Halep. Atunci, romanca a invins-o pe americanca cu scorul de 3-6 6-4 6-1.

