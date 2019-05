Simona Halep, Madrid 2019: Bencic si-a pierdut total cumpatul in setul decisiv! A inceput sa planga pe teren! Momente incredibile

Belinda Bencic s-a dovedit o adversara de temut pentru Simona Halep in semifinala turneului de la Madrid. Ea a devenit prima jucatoare care castiga un set in fata Simonei pana acum. Insa starea emotionala a jucatoarei din Slovacia a facut-o pe aceasta sa piarda in totalitate controlul partidei. Bencic a dat si cu racheta de pamant!

Simona Halep s-a calificat in finala turneului unde va juca impotriva lui Sloane Stephens sau Kiki Bertens.

Belinda Bencic a apelat la court couching dupa izbucnirile sale de pe teren, insa nici macar tatal ei nu a putut sa o calmeze. Bencic a izbucnit in lacrimi pe teren si nu a reusit sa-si mai revina.

Continuarea a fost in totalitate in favoarea Simonei - ea a castigat setul decisiv cu 6-0!

I'm sure it would have been a "great TV moment", as Bencic is beside herself and her dad is trying to calm her down.

Except, you know, unless you speak ... Slovak? You didn't get a word.

Instead, we have a commentator "guessing". pic.twitter.com/La53VrKzvL