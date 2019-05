SIMONA HALEP IN FINALA LA MADRID | Halep a vorbit cu Ion Tiriac dupa calificarea in finala! "Nu vreti sa auziti ce mi-a spus!" Moment de sinceritate la conferinta de presa

Simona Halep s-a calificat in finala la turneul de la Madrid!

Simona Halep a vorbit la conferinta de presa de dupa partida cu Belinda Bencic despre relatia pe care o are cu Ion Tiriac, patronul turneului de la Madrid. Aceasta a marturisit ca cel mai bun lucru la turneul din capitala Spaniei este relatia speciala pe care o are cu Ion Tiriac.

"Cu siguranta este conexiunea pe care o am cu domnul Tiriac. El a fost tot timpul alaturi de mine in ultimii cinci ani. Am inceput sa vorbim dupa prima mea finala jucata aici, in 2014, deci este o relatie foarte speciala intre noi. Si ma simt foarte motivata cand vine la meciurile mele.

El este foarte dur cu mine tot timpul. Chiar si dupa acest meci a fost, dar incerc sa iau doar partea pozitiva, chiar daca este dur cu mine. Ma bucur ca pot juca cel mai bun tenis al meu la turneul lui si acest lucru ma face foarte fericita si face acest turneu foarte special pentru mine", a marturisit Simona.

Jurnalistii au intrebat-o pe Halep si ce i-a transmis Ion Tiriac dupa partida cu Bencic. Romanca nu a dezvaluit discutia, insa a lasat de inteles ca a primit critici in ciuda victoriei obtinute.

"Nu vreti sa auziti ce mi-a spus, credeti-ma. Totusi, a spus un 'Bravo' la final, ceea ce se intampla foarte rar", a spus Simona razand.

