"Simona Halep, cum ai facut asta?" Lovitura SENZATIONALA din meciul cu Belinda Bencic. VIDEO

Simona Halep e in forma maxima in acest sezon de zgura. Romanca s-a ridicat la asteptarile care i-au adus porecla de "Regina Zgurii" si a facut un prim set aparoape perfect din meciul cu o adversara periculoasa: s-a impus cu 6-2.

Simona Halep a facut fata unor atacuri furibunde ale adversarei, iar startul setului al doilea a reusit lovitura meciului. "Cum ai facut asta Simona Halep?", a scris WTA pe Twitter.

Tell us @Simona_Halep, how did you get this shot? ????#MMOpen pic.twitter.com/8JcwrIG1ho