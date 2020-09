CAZ ISTORIC la Roland Garros! Numarul 8 WTA a parasit terenul in SCAUNUL CU ROTILE dupa un meci pe care l-a castigat cu 9-7 in decisiv (VIDEO) 

Incredibil, dar adevarat: Kiki Bertens a castigat la Roland Garros un meci in timpul caruia a iesit de pe teren in scaun cu rotile. Jucatoarea din Olanda s-a confruntat cu crampe musculare, dar si cu o problema serioasa la incheietura mainii drepte.

A fost un meci dramatic, incheiat 7-6, 3-6, 9-7 pentru numarul 8 WTA, care a fost imitata de Sara Errani pentru faptul ca ar fi acuzat prea des dureri fizice in timpul jocului.

Have you ever seen anything like it?#ITVTennis #RG20 pic.twitter.com/ZteEYz3XnZ