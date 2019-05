Simona Halep a obtinut o victorie mare in fata Belindei Bencic.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a reusit sa castige in semifinalele turneului de la Madrid cu scorul de 6-2, 6-7, 6-0 in fata lui Belinda Bencic. A fost prima data cand Simona a pierdut un set la acest turneu. Romanca spune ca acel moment a fost decisiv pentru ea deoarece a facut-o sa-si schimbe starea de spirit si tactica.

"Ma simt putin obosita, e normal la ce meciuri am avut. A fost intens, ea a jucat foarte rapid si a trebuit sa fiu pregatita. Dupa ce am pierdut setul al 2-lea in tiebreak, m-am calmat si am vrut sa deschid terenul mai mult, sa fiu mai agresiva pentru ca am stat prea in spate si nu puteam domina de acolo.



Incerc sa dau totul pe teren, sunt foarte motivata cand vin aici la Madrid. Nu sunt inca la 100%, dar e din ce in ce mai bine in fiecare zi si sunt fericita pentru asta. Fiecare finala este diferita, va trebuie sa ma concentrez asa cum am facut toata saptamana, va fi o provocare dar nu pun presiune pe mine. Vreau doar sa joc aceasta finala si sa incerc sa castig" a spus Simona Halep dupa partida cu Belinda Bencic.

Simona Halep poate reveni pe locul 1 mondial

Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Madrid unde va juca impotriva castigatoarei din partida Sloane Stephens - Kiki Bertens. O victorie a Simonei in finala o va duce peste Naomi Osaka in clasamentul WTA, redevenind astfel lider mondial!

Citeste si:

► Simona Halep, Madrid 2019: Momentul care a schimbat-o TOTAL pe Simona: "M-am decis sa ma calmez!" Ce a urmat e incredibil

► SIMONA HALEP - BELINDA BENCIC 6-2, 6-7 6-0! VICTORIEEE MAGNIFICA! Simona e in finala la Madrid: daca ia trofeul, e lider WTA! Cine e urmatoare adversara

► Simona Halep, Madrid 2019: Bencic si-a pierdut total cumpatul in setul decisiv! A inceput sa planga pe teren! Momente incredibile

►Simona Halep, Madrid 2019: Un nou dialog ciudat cu Daniel Dobre: "Stati prea aproape!"

► "Simona Halep, cum ai facut asta?" Lovitura SENZATIONALA din meciul cu Belinda Bencic. VIDEO