Simona Halep n-are timp de pauza. Tragerea la sorti pentru turneul de la Roma e AZI! Cate puncte are de aparat

Simona Halep are o luna mai plina de turnee mari, cu mize importante si o multime de puncte de aparat.

Dupa turneul de la Madrid, romanca in varsta de 27 de ani se va indrepta catre Capitala Italiei, la turneul “Internazionali BNL d'Italia”, de categorie Premier 5, cu premii totale in valoare de 3,452,538 de dolari.



Simona Halep are de aparat la Foro Italico nu mai putin de 585 de puncte in clasamentul WTA, asta deoarece anul trecut a ajuns pana in finala turneului, acolo unde a fost invinsa de catre Elina Svitolina, dubla campioana la Roma.

Simona Halep va beneficia de un prim tur liber avand statut de favorita, ceea ce inseamna ca va intra direct in turul al doilea si va avea mai mult timp la dispozitie pentru recuperare dupa competitia de la Madrid.

Cand are loc tragerea la sorti de la Roma



Simona va incerca anul acesta sa castige pentru prima data la Roma, acolo unde a avut adesea rezultate foarte bune. Fostul lider mondial a disputat finala in Capitala Italiei la ultimele doua editii ale competitiei italiene. In Roma vin de fiecare data multi romani, iar atmosfera creata in tribune este una exceptionala. Reprezentantii Romaniei simt energia din public si obtin adesea rezultate pozitive.



In scurta vreme, Simona isi va afla si parcursul virtual pana in finala competitiei din Roma. Organizatorii italieni au hotarat ca tragerea la sorti pentru ATP si WTA sa aiba loc vineri, pe 10 mai, de la ora 18.30, ora locala, ora 19.30, ora Romaniei. Alaturi de Simona Halep, direct acceptata pe tabloul principal este si Mihaela Buzarnescu. In calificari nu apare nicio romanca. In schimb, la ATP, pe tabloul de calificari va fi prezent aradeanul Marius Copil.



La Roma, anul acesta va fi prezenta si Serena Williams, care s-a impus la aceasta competitie de patru ori (2002, 2013, 2014 si 2016). Americanca este in cautare de ritm pentru a fi la nivelul optim de joc la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. La polul opus, printre absentele notabile de la Roma se afla si Bianca Andreescu, tanara speranta a tenisului feminin mondial.

