SIMONA HALEP - BELINDA BENCIC, LIVE 15:30! Halep, la un pas de a redeveni lider mondial: Simona trebuie sa castige turneul de la Madrid pentru a urca pe prima pozitie

Simona Halep - Belinda Bencic, meci din semifinalele turneului de la Madrid, se joaca azi, cu incepere de la ora 15:30.

Simona Halep este la doar doua victorii distanta de revenirea pe primul loc in clasamentul mondial. Simona Halep trebuie sa castige turneul de la Madrid pentru a trece peste Naomi Osaka in fruntea ierarhiei WTA.

Simona Halep si Belinda Bencic s-au intalnit de trei ori pana acum, iar sportiva din Elvetia conduce cu 2-1. Singurul meci castigat de Simona Halep a fost in 2014, la Wimbledon, scor 6-4, 6-1. Bencic a castigat prima sa partida contra Simonei Halep dupa un abandon al sportivei noastre la turneul din Canada din 2015, iar ultima confruntare a avut loc chiar in acest an, la Dubai, unde Bencic a castigat in trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-2.



"La Dubai am pierdut impotriva ei, dar am condus in acel meci, astfel ca totul e foarte deschis. Pe zgura va fi oricum diferit! Niciodata nu am jucat pe zgura si aici sunt foarte increzatoare. Imi place zgura, astfel ca eu cred ca am sansa sa castig, insa va fi un meci dificil", a declarat Simona Halep la conferinta de presa dinaintea meciului cu Bencic.

Clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Parcursul de la Madrid a ajutat-o pe Simona Halep si in cursa pentru Turneul Campioanelor. Romanca a urcat pana pe locul 8, cu un total de 1.636 de puncte stranse in 2019. Daca o va invinge pe Belinda Bencic va urca pe locul 7, iar daca va castiga turneul de la Madrid va urca pana pe pozitia a patra.

Simona Halep nu a participat la ultima editie a Turneului Campioanelor din pricina unor probleme de sanatate. Romanca a acuzat probleme la spate si a ales sa nu forteze.