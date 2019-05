SIMONA HALEP IN FINALA LA MADRID | CTP este convins ca Simona va reveni pe locul 1 mondial: "Nu poate pierde finala daca joaca asa!"

Simona Halep a invins-o in 3 seturi pe Belinda Bencic in semifinalele turneului de la Madrid.

Simona Halep este la o victorie de revenirea pe locul 1 mondial dupa victoria cu 6-2, 6-7, 6-0 in fata Belindei Bencic. Aceasta a fost extrem de nervoasa pe parcursul meciului, lucru criticat de Cristian Tudor Popescu.

"N-am crezut ca Simona poate pierde meciul, nici dupa ratarea setului secund. Bencic a avut o anumita disperare in joc, in care stia ca resursele ei sunt reduse, sub cele ale Simonei. Cand stii asta, esti foarte crispata si foarte inversunata. Bencic avea o vointa rea.



Dupa un punct, a strans pumnul si s-a uitat spre Simona dupa o minge lovita cu rama. Nu strangi pumnul si faci semn de victorie cand lovesti in halul ala cu rama sau cand mingea atinge banda! Asa mi-am dat seama ca e crispata, ingrijorata in ceea ce priveste un meci lung.



Ce solutii mai avea Bencic in decisiv? Fie sa loveasca tare, fie sa puna scurte. Asa se intampla cand nu te mai tin picioarele pentru raliuri" a spus Cristian Tudor Popescu la Digi Sport.

Simona Halep, laudata de CTP

Jurnalistul a tinut sa remarce starea fizica aratata de Simona Halep si in partida cu Bencic. El a spus ca nu este atat de relevant pentru Simona daca adversara va fi Sloane Stephens sau Kiki Bertens.

"Importanta e starea Simonei. E cea mai buna stare a ei de multa vreme. Simona are starea care a dus-o anul trecut in finala de la Australian Open si apoi cand a castigat la Roland Garros. Are un joc secund. Jocul ei de baza e cel defensiv, in care rezista in ralirui si isi obliga adversara sa castige. Jocul ei secund e cand a agresiva, cand nu se multumeste sa-i produca adversarei greseli fortate. Cu acest joc secund, Simona a ajuns in cele doua finale de Grand Slam de anul trecut.



Dupa batalia crancena cu Franta, cand Simona a fost invinsa de Franta cu 2-3, spuneam ca fizicul e lucrul bun aratat de Halep. Iata ca la Madrid Simona arata acest fizic bun care o ajuta sa se califice in finala.



Nu am absolut nicio preferinta pentru finala. Sunt doua jucatoare puternice, cu lovituri de baros, dar Simona le stie pe amandoua si, dupa parerea mea, aceasta finala nu va fi decisa de Bertens sau de Stephens, ci de Simona. Daca isi mentine aceasta forma aratata la Madrid, Simona nu poate pierde finala" a mai spus CTP.

