TURNEUL CAMPIOANELOR | SOC in etapa a doua a grupelor! Bertens a invins liderul mondial! Scor categoric in favoarea inlocuitoarei lui Osaka

Kiki Bertens a intrat in joc la Turneul Campioanelor din postura de rezerva, dupa ce i-a luat locul niponei Naomi Osaka, accidentata la umar.

Surpriza la Turneul Campioanelor, unde rezerva Kiki Bertens a invins tocmai liderul clasamentului WTA, Ashleigh Barty.

Partida a inceput favorabil pentru australianca, Ashleigh apropiindu-si primul set cu scorul de 6-3. Dupa un an solid si constant insa, Kiki a avut forta fizica si psihologica de a reveni si a se impune in etapa a doua a fazei grupelor, castigand ultimele doua seturi, scor 6-3, 6-4.

Kiki Bertens, desi rezerva, ocupa acum prima pozitie in clasamentul Grupei Rosii

Bertens a avut o prestatie extrem de solida cu primul serviciu, reusind sa castige 64% din punctele jucate cu prima serva, semnificativ peste procentajul de 57% al lui Ashleigh. In plus, Kiki a lovit 30 de lovituri direct castigatoare, fata de 25 ale lui Barty.

La capitolul greselilor nefortate a fost echlibru, scorul fiind de 41-43 in favoarea australiencei, insa diferenta insesizabila a dus la succesul jucatoarei batave.

Situatia olandezei Kiki Bertens se aseamana cu faimosul caz al Danemarcei la Campionatul European de Fotbal din 1992, cand Kasper Schmeichel & co. au fost chemati din vacanta pentru a participa la CE.

Surprinzator, danezii au castigat atunci competitia, iar in mod similar Kiki Bertens ocupa deja un loc care ii ofera o perspectiva buna in vederea calificarii in semifinalele competitiei.

Kiki Bertens o va infrunta in ultimul meci al fazei grupelor pe Petra Kvitova.