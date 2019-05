SIMONA HALEP IN FINALA LA MADRID | Ce a spus Simona despre posibilele adversare din finala! Halep stie la ce sa se astepte. Obiectivul principal al romancei la Madrid

Simona Halep e pentru a patra oara in finala de la Madrid!

Simona Halep a castigat cu 6-2, 6-7, 6-0 semifinala cu Belinda Bencic din Elvetia. In finala de la Madrid, romanca va da peste invingatoarea din partida Kiki Bertens - Sloane Stephens.

Simona Halep a vorbit la conferinta de presa de dupa intalnirea cu Bencic despre posibilele sale adversare, dar si despre posibilitatea de a castiga turneul de la Madrid si de a redeveni numarul 1 mondial.

"Va fi o provocare, cu siguranta. Ambele sunt jucatoare dificile si, dupa cum vedem, joaca bine si pe zgura, chiar daca ele sunt jucatoare care prefera hard-ul.

Ambele simt mingea foarte bine aici pe zgura si va fi un meci dificil, pentru ca ele au si foarte multa incredere. Cred ca suntem la acelasi nivel din punctul de vedere al increderii.

Am avut toate trei meciuri bune in aceasta saptamana, deci va fi o finala deschisa, din punctul meu de vedere.

Am sansa mea, dar ma astept la o batalie dificila. Dar sunt aici sa ma bucur de finala. Este a patra mea finala aici si, dupa toate problemele pe care le-am avut in aceasta saptamana (n.r. raceala care i-a dat batai de cap), sunt foarte fericita sa fiu in aceasta pozitie. Nu am nimic de pierdut maine.

Prefer sa castig maine decat sa devin numarul 1 mondial in acest moment, pentru ca, asa cum am spus-o de mai multe ori, acest turneu este unul special. Si prefer titluri in locul numerelor si clasamentelor. Deci, acesta este obiectivul meu, sa joc finale si sa castig trofee, dar va fi dificil maine", a spus Halep.

SIMONA HALEP vs KIKI BERTENS

Simona Halep conduce in clasamentul intalnirilor directe cu Kiki Bertens cu 3-2. Totusi, cea mai recenta intalnire a fost castigata de sportiva din Olanda, in finala de anul trecut de la Cincinnati, scor 2-6 7-6 6-2.

Ultima data, Halep a invins-o pe Bertens in semifinale la Roma, in 2017, scor 7-5 6-1.

Kiki Bertens ocupa, in acest moment, locul 7 in clasamentul WTA. Olandeza a invins-o la Madrid pe Petra Kvitova, cea in fata careia pierduse in semifinale la Stuttgart.

SIMONA HALEP vs. SLOANE STEPHENS

Sloane Stephens este condusa categoric de Simona Halep la capitolul intalniri directe, scor 2-7. Americanca, ocupanta locului 8 in clasamentul WTA al momentului, a avut un traseu destul de usor la Madrid, trecand in sferturi de Petra Martic din Croatia, locul 36 WTA.

Ultima intalnire directa dintre cele doua jucatoare a avut loc in 2018, in finala de la Montreal, acolo unde Simona Halep s-a impus in 3 seturi, scor 7-6 3-6 6-4. Acest meci direct a venit dupa finala disputata anul trecut la Roland Garros, care i-a adus primul trofeu de Grand Slam Simonei Halep. Atunci, romanca a invins-o pe americanca cu scorul de 3-6 6-4 6-1.