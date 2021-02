"Simona este una dintre cele mai bune sportive!" Halep, gata de REVANSA cu cosmarul Swiatek! Ce a spus antrenorul romancei

Simona Halep (2 WTA) se lupta cu Iga Swiatek (17 WTA) pentru un loc in sferturile de finala de la Australian Open!

Jucatoarea din Romania a invins-o fara drept de apel pe Veronika Kudermetova (36 WTA), in doua seturi, scor 6-1, 6-3. Simona va da in optimi peste cosmarul de la Roland Garros, Iga Swiatek, jucatoarea care a eliminat-o in optimi, in doua seturi, scor 6-1, 6-2.

Antrenorul lui Halep, Artemon Apostu-Efremov a vorbit despre victoria tenismenei romane in fata Kudermetovai si a prefatat duelul cu Swiatek.

"O victorie muncita, dar a avut de furca, Kudermetova a lovit puternic, nu e usor sa contracarezi, mai ales pe suprafata rapida. A gestionat mult mai bine meciul si a reusit sa scape de emotii.

Comparativ cu zilele acestea, a fost acoperisul tras, terenul era inchis si functiona aerul conditionat. Ma bucura, a avut o statistica foarte buna. De la meci la meci creste nivelul, e normal, rutina meciurilor isi face simtita prezenta.

Oricine intra pe teren cu Simona, intra setata sa loveasca puternic, stim bine ca la jocul de regularitate Simona este una dintre cele mai bune sportive.

Meciul cu Swiatek il pregatim ca pe oricare meci, incercam sa fie Simona intr-o forma buna. De la meci la meci creste forma, sper ca si duminica va fi la fel. Cautam tot ce putem vedea, fisuri in jocul adversarei.

Meciul se joaca pe teren, cine reuseste sa fie la nivel maximum, va castiga", a spus Artemon Apostu-Efremov pentru Digi Sport.