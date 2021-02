Simona Halep si Sorana Cirstea au aflat cand vor intra pe teren in turul 3 al Openului Australian: de la ce ora vor incepe meciurile romancelor 

Sorana Cirstea si Simona Halep vor avea vineri sansa de a accede in saptamana a doua de turneu la Australian Open.

Simona Halep si Sorana Cirstea au aflat orele de start ale partidelor pe care le vor juca in turul 3 la Australian Open in cursul zilei de vineri, 12 februarie.

Sorana Cirstea se va duela cu Marketa Vondrousova (20 WTA) incepand cu ora 02:00, ora Romaniei, fiind repartizata in primul meci care se va desfasura pe Arena Margaret Court, arena in care Cirstea a invins-o pe Kvitova in turul anterior.

Dupa efortul sisific depus tot pe Arena Margaret Court in meciul cu Ajla Tomljanovic, Halep va primi replica Veronikai Kudermetova (36 WTA) pe Arena Rod Laver, in primul meci al sesiunii de seara. Partida va debuta la ora 10:00, fus orar romanesc.

In cazul in care se vor califica, Simona Halep si Sorana Cirstea le vor avea ca adversare in optimile de finala pe Iga Swiatek / Fiona Ferro, respectiv Su-Wei Hsieg / Sara Errani.