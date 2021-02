Ajla Tomljanovic, DISTRUSA psihic de Simona Halep: "Dupa infrangerea asta, maine dimineata trebuie sa ma fortez ca sa ma trezesc si sa continui sa ma antrenez!" 

Victoria Simonei Halep din turul 2 a lasat rani adanci in moralul Ajlei Tomljanovic.

Ajla Tomljanovic a fost daramata din punct de vedere emotional dupa infrangerea dureroasa din turul 2 al Openului Australian, suferita in fata Simonei Halep. Australianca cu origini croate a pierdut calificarea, desi a condus cu 5-2 in setul decisiv, moment din care numarul 2 WTA si-a adjudecat cinci game-uri consecutiv.

"Mi-e foarte greu sa vorbesc despre meci acum si sa observ lucruri pozitive. La sfarsitul zilei, voiam victoria, chiar si daca ar fi venit dupa cel mai slab joc al meu. Stiu ca a fost un meci de inalta calitate, dar emotia mea vorbeste acum. Privind inapoi, probabil mi-as fi dorit sa raman mai mult timp agresiva, dar am incercat sa fac asta si am ratat cateva mingi, deci nu am regrete mari. E doar vorba despre cateva momente in care trebuia sa castig patru puncte ca sa inchei meciul in favoarea mea," a relatat Ajla Tomljanovic dupa meci.

"Din pacate, dupa infrangerea asta simt ca, daca maine dimineata nu ma trezesc si ma fortez sa continui, lasand in urma acest meci, esecul m-ar durea o perioada si nu vreau sa cad in asta. Natural, ca om as putea gasi motive pentru care sa zabovesc asupra acestui meci si sa ma afecteze negativ, dar exista si o alta perspectiva: acum trei luni, nu stiam daca eram capabila sa joc un astfel de meci si sper ca voi alege a doua varianta, am oameni minunati langa mine care sa ma ajute," a adaugat iubita tenismenului Matteo Berrettini la conferinta de presa.