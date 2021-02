EXCLUSIV | Reactia lui CTP dupa calificarea Simonei Halep in optimi: "Eu nu fac predictii in general: Swiatek este in avantaj, dar Simona are o stare psihica buna!" 

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat impresionat de succesul Simonei Halep, inregistrat in turul 3 la Australian Open, scor 6-1, 6-3 in defavoarea Veronikai Kudermetova (36 WTA). CTP a intervenit in direct in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", difuzata de PRO X si a laudat luciditatea afisata de Halep.

In acelasi timp, editorialistul apreciaza ca starea psihica a Simonei Halep este la un nivel favorabil pentru a atinge performante mai inalte intr-un turneu de mare slem.

"Un meci castigat categoric. Ii creste increderea si luciditatea si are sanse sa castige turneul. A pus-o de atatea ori pe picior gresit pe adversara, e o lovitura care necesita mult calm si multa precizie, scoate adversara din joc, ii provoaca daune psihologice. Arata clar ca are o liniste psihica.

Suprafata de la Roland Garros era un avantaj pentru Simona in raport cu suprafata mult mai rapida de la Australian Open. A fost accelerata suprafata, are o alta componenta care mareste viteza mingei. E un avantaj pentru jucatoarele puternice, cum este Iga Swiatek," a afirmat jurnalistul CTP exclusiv pentru www.sport.ro.

"Un semn bun pentru mine, ca stare psihica a Simonei, a fost ca nu s-a ferit sa rosteasca verbul 'a zdrobi', a spus cand a fost intrebata de infrangerea de la Roland Garros. Faptul ca isi asuma infrangerea de acolo, arata starea ei psihica buna.

Daca meciul va fi cu Swiatek, eu nu fac predictii in general, dar aici as spune ca, mai mult ca sigur, nu va fi un joc in doua seturi. Vom asista la o batalie consistenta," a declarat Cristian Tudor Popescu in exclusivitate pentru PRO X.

Meciul Simonei Halep din optimile de finala ale Openului Australian, editia 2021 va avea loc duminica, 14 februarie. Adversara romancei va fi Iga Swiatek (17 WTA) ori Fiona Ferro (46 WTA). Meciul se va disputa fara spectatori, din cauza lockdown-ului care va fi instaurat timp de cinci zile la Melbourne, intre 13-17 februarie.

