Jucătoarea chineză Zheng Qinwen, cap de serie numărul 6, a reuşit joi o surpriză la Jocurile Olimpice de la Paris, eliminând-o în semifinale pe poloneza Iga Swiatek, numărul 1 mondial, scor 6-2, 7-5.

Cu o prestaţie puternică şi impresionantă, Zheng a trecut de principala favorită după o oră şi 51 de minute de joc pe terenul Philippe Chatrier de la Roland Garros, locul unde au avut loc multe dintre cele mai bune momente din cariera lui Swiatek.

Este prima victorie a lui Zheng în faţa unei jucătoare aflate pe locul 1 mondial. În ultimul act, sportiva chineză o va înfrunta pe câştigătoarea semifinalei Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) – Donna Vekic (Croaţia), cap de serie 13.

Iga Swiatek, liderul WTA, principala favorită, se calificase miercuri în semifinalele turneului olimpic de la Paris, profitând de retragerea adversarei sale din sferturi, americanca Danielle Collins (9 WTA, favorită nr.8) în setul al treilea al partidei.

Swiatek îşi adjudecase primul set cu 6-1, Collins îl câştigase pe cel de-al doilea cu 6-2, iar în decisiv era 4-1 pentru Swiatek, când americanca a decis să se retragă.

