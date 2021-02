Darren Cahill dezvaluie: "Simona ma intreaba de ea la fiecare turneu!" | Halep nu se teme de Serena Williams, ci de o jucatoare din afara top 50 WTA  

Darren Cahill a dezvaluit intr-o interventie la ESPN cine este jucatoarea de care se teme Simona Halep in circuitul WTA.

Jelena Ostapenko ori Serena Williams nu sunt jucatoarele de care Simona Halep se teme in circuitul WTA. Potrivit The Tennis Podcast, Darren Cahill a declarat intr-o interventie avuta la ESPN ca jucatoarea din Romania are anumite temeri cand vine vorba de a o infrunta pe Kaia Kanepi (35 de ani, 65 WTA).

"La fiecare turneu la care mergem, in special la cele de Grand Slam, Simona ma intreaba pe ce parte de tablou este Kanepi," a afirmat Catherline Whitaker ca ar fi spus Darren Cahill pentru ESPN, in cadrul episodului Aus Open Day 4, publicat de The Tennis Podcast.

Lucrul atipic e ca Simona Halep o conduce la meciurile directe pe Kaia Kanepi, dar nu a invins-o niciodata fara sa piarda set. In 2018, Kanepi a eliminat-o pe Halep in primul tur la US Open, scor 6-2, 6-4, in vreme ce in 2019 Kanepi a condus-o cu un set in turul inaugural al Openului Australian. Simona a intors soarta acelei partide, impunandu-se 6-7, 6-4, 6-2, la fel cum a facut-o in 2014 la Doha, scor 6-4, 3-6, 7-6.

Cu o inaltime de 1,81 metri si o constructie fizica robusta, Kaia Kanepi este abila sa dezvolte un tenis agresiv, folosindu-se de un serviciu puternic, coroborat cu un forehand naprasnic prin intermediul caruia poate dicta ori altera decisiv ritmul punctelor. Dupa cum noteaza Gazeta Sporturilor, succesul Kaiei Kanepi in fata Sofiei Kenin este al 8-lea obtinut in dauna unei jucatoare din top 10 WTA intr-un turneu de mare slem, statistica relevanta pentru o jucatoare care a urcat pana pe locul 15 mondial in 2012.

Kanepi a debutat furtunos la editia din acest an a Openului Australian, trecand de Anastasija Sevastova (53 WTA), scor 6-3, 6-1, dupa mai putin o ora de joc, victorie succedata de eliminarea campioanei en-titre, Sonya Kenin, 6-3, 6-2 in putin peste o ora de joc.