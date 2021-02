PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa calificarea in optimi, unde ar putea juca cu Iga Swiatek: "M-A ZDROBIT la Roland Garros, va fi o mare provocare!" | Ce a facut diferenta astazi

Simona Halep va juca in optimile Australian Open 2021 cu Iga Swiatek sau Fiona Ferro.

Simona Halep s-a calificat confortabil in optimile de finala, dupa un prim set perfect si un al doilea muncit in meciul cu Veronika Kudermetova din turul 3 al Australian Open 2021.

La interviul oferit dupa meci, Halep s-a declarat multumita de prestatia sa la serviciu - a pus 85% din primele servicii in teren in primul set - si a admis ca va avea parte de o provocare mare in turul patru.

"Multumesc pentru felicitari. Intotdeauna e greu sa joci pentru prima oara cu cineva. Stiam ca loveste puternic si plat; a trebuit sa fiu puternica pe picioare, iar serva m-a ajutat mult azi. Mi-am imbunatatit semnificativ serviciul, am muncit din greu in pre-sezon si am vrut sa devin mai puternica la toate capitolele jocului meu," a declarat Simona Halep in interviul oferit pe terenul Arenei Rod Laver.

"Suprafata e mult mai rapida decat anul trecut, nu mi-e usor, trebuie sa fiu si eu rapida si sa blochez puterea loviturilor trimise de adversare. In acelasi timp, imi place viteza si ma bucur de ea," a adaugat Halep.

Cat despre meciul din optimile de finala, faza competitionala in care Simona Halep s-ar putea duela cu Iga Swiatek, poloneza de 19 ani care nu i-a lasat nicio sansa la Roland Garros in octombrie 2020, romanca a replicat: "Va fi o mare provocare, pentru ca m-a zdrobit la Roland Garros. Va trebui sa fac ceva mai bine, sa joc un tenis mai bun, dar sunt increzatoare. De asta sunt aici, ca sa dau tot ce am mai bun," a incheiat Simona Halep.

Meciul Simonei Halep din optimile de finala ale Openului Australian, editia 2021 va avea loc duminica, 14 februarie. Adversara romancei va fi Iga Swiatek (17 WTA) ori Fiona Ferro (46 WTA). Meciul se va disputa fara spectatori, din cauza lockdown-ului care va fi instaurat timp de cinci zile la Melbourne, intre 13-17 februarie.