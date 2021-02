Cati bani a castigat Simona Halep pentru calificarea in optimile Australian Open: suma s-ar putea dubla daca Halep va mai obtine o victorie

Simona Halep ar putea castiga peste $400,000 in cazul in care o va elimina pe Swiatek / Ferro in optimi.

Simona Halep a invins-o pe Veronika Kudermetova, scor 6-1, 6-3 in 78 de minute de joc si a bifat a cincea calificare a carierei in optimile Australian Open.

Pentru aceasta performanta, numarul 2 WTA va incasa un premiu de sfert de milion de dolari americani, mai precis $245,920. In cazul in care va trece de Iga Swiatek ori Fiona Ferro in optimi, cecul Simonei Halep va creste in valoare pana la suma de $403,463.

De asemenea, calificarea in turul 4 ii garanteaza Simonei apararea a 180 de puncte in cele 720 adunate anul trecut la Australian Open, cand a atins faza semifinalelor.

Meciul Simonei Halep din optimile de finala ale Openului Australian, editia 2021 va avea loc duminica, 14 februarie. Adversara romancei va fi Iga Swiatek (17 WTA) ori Fiona Ferro (46 WTA). Meciul se va disputa fara spectatori, din cauza lockdown-ului care va fi instaurat timp de cinci zile la Melbourne, intre 13-17 februarie.

A special thank you to the fans tonight ???? Round ???????????????? here we come ????#AusOpen pic.twitter.com/z5yqmu8waj — Simona Halep (@Simona_Halep) February 12, 2021