"Nu m-am gandit cum o sa joc cu Swiatek, pentru ca nu stiam daca o sa castig. Sper sa mai raman aici inca cinci zile!" | Ce spune Simona Halep despre carantina de la Melbourne    

Simona Halep s-a intristat cand a aflat ca meciul sau din optimi se va juca fara spectatori.

Simona Halep a oferit un interviu in limba romana dupa victoria cu 6-1, 6-3 obtinuta in dauna rusoaicei Veronika Kudermetova, numar 36 mondial.

Campioana en-titre de la Wimbledon crede ca a facut un meci mai bun decat in turul anterior si afirma ca s-a intristat la auzirea vestii ca Melbourne va intra in carantina timp de cinci zile, incepand cu ziua de sambata, 13 februarie. Nu in ultimul rand, Halep a prefatat meciul din optimi, pe care l-ar putea juca in compania polonezei Iga Swiatek.

"A fost un meci mult mai bun decat cel anterior, m-am concentrat mai bine, am stat mai aproape de linia de fund, am deschis terenul mult mai bine si am lovit mai puternic. Adversara mea de azi nu a fost atat de puternica pe lovituri cum a fost Tomljanovic, dar a fost agresiva si a incercat sa loveasca cat mai adanc. Serviciul mi-a mers mult mai bine si returul, care a contat foarte, foarte mult," a declarat Simona Halep in exclusivitate pentru Eurosport.

Intrebata despre intrarea orasului Melbourne in lockdown, stire care inseamna absenta spectatorilor in urmatoarele cinci zile de concurs, Halep a replicat: "A fost o atmosfera deosebita pe toata perioada acestei saptamani, dar din pacate nu vom mai avea public, e trist. Restrictiile sunt restrictii si o sa respectam regulile, nu avem ce comenta pentru ca au facut o treaba foarte buna in ceea ce priveste acest virus. Sunt doar cinci zile, sper sa mai raman aici inca cinci zile si sa ne bucuram in continuare de viata normala pe care am avut-o pana acum," a adaugat numarul 2 WTA.

Despre partida din optimile de finala, pe care Simona Halep ar putea sa o joaca impotriva Igai Swiatek, romanca a spus urmatoarele: "Nu m-am gandit cum o sa joc cu Swiatek pentru ca nu stiam daca o sa castig. In plus, depinde si de meciul ei daca o sa castige sau nu, dar va fi un meci dificil pentru ca a fost cumva foarte puternica la Roland Garros si meciul s-a desfasurat rapid, nu am prea simtit mare lucru, dar eu sper ca voi fi mult mai bine in meciul acesta si o sa vorbesc cu echipa ca sa vad ce pot face mai bine, sa stau in meci mult mai bine si, de ce nu, sa castig. Am incredere, ma simt mult mai bine fata de meciul anterior, sunt increzatoare, sunt vesela si sper sa dau tot ce am mai bun ca sa castig," a fost concluzia trasa de Simona Halep in acest interviu.