"Recunosc, sunt foarte obosita!" | Cum asteapta Simona Halep meciul din turul 3 cu Veronika Kudermetova si explicatia pentru revenirea din setul decisiv cu Tomljanovic

Simona Halep spera sa se poata recupera 100% din punct de vedere fizic inaintea meciului cu Veronika Kudermetova.

Simona Halep a marturisit la conferinta de presa organizata dupa victoria cu Ajla Tomljanovic ca a reusit sa se relaxeze la scorul de 2-5 in setul decisiv, motiv declansator al revenirii miraculoase care a precedat calificarea sa in turul al treilea.

"Cred ca m-am relaxat. Dupa meci am vorbit cu echipa mea si mi s-a spus ca ar fi trebuit sa joc tot meciul cum am jucat in acele game-uri, pentru ca bratele mele au fost mai relaxate, iar mingea s-a dus mai in profunzime. N-am stiut asta, dar e bine ca s-a terminat asa. Acum am incredere ca pot sa castig aceste partide dificile," a explicat Simona Halep in cadrul conferintei de presa.

"Uneori, cand simt ca meciul e pierdut, cand adversara are un avans mare nu mai am nimic de pierdut, deci incerc doar sa ma relaxez si sa imi imbunatatesc cateva lucruri in jocul meu. Venind aici la conferinta de presa e prima oara cand stau jos de la finalul meciului incoace, pentru ca am facut dus, baie cu gheata, recuperare, bicicleta. Recunosc, sunt foarte obosita," a completat numarul 2 WTA in fata jurnalistilor prezenti la Melbourne.

Cat despre meciul din turul al treilea, in care o va infrunta pe Veronika Kudermetova, numarul 36 mondial, Halep a spus: "Nu am mai jucat cu ea, va fi o noua provocare. Voi urmari, ca de fiecare data cand joc cu cineva pentru prima oara cateva clipuri. Intai de toate insa vreau sa ma recuperez, iar daca voi fi 100% din punct de vedere fizic in doua zile, va fi minunat," a concluzionat Simona Halep in interviul oferit pe teren la finalul meciului cu Tomljanovic, puternic ovationata de australieni, dar mai ales de putinii romani prezenti in tribunele Arenei Margaret Court.