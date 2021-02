LIVE VINERI DE LA 10:00 | Simona Halep intalneste in turul 3 o adversara cu care nu a mai jucat: invingatoarea poate juca in optimi cu Iga Swiatek 

Din articol Simona Halep joaca al doilea meci al turneului pe Arena Rod Laver

In turul 3 la Melbourne, Simona Halep va infrunta o oponenta cu care nu a mai jucat niciodata.

Simona Halep joaca vineri-dimineata pe Arena Rod Laver pentru un bilet care sa-i asigure accesul in a doua saptamana a turneului de la Australian Open, editia 2021. Oponenta ei va fi rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani, 36 WTA), pe care nu a mai infruntat-o niciodata pana in prezent.

Pentru a ajunge in turul 3, Kudermetova le-a invins pe Marta Kostyuk (78 WTA), scor 6-2, 7-6 respectiv Varvara Gracheva (97 WTA), in trei seturi, incheiate 5-7, 6-2, 6-2. Kudermetova a petrecut pe teren 3 ore si 27 de minute, cu 6 mai putine decat cele bifate de Halep pe tabloul de simplu. De notat ca niciuna dintre jucatoare nu a avut repaus total ieri, ambele participand - fara succes insa - in proba de dublu.

Kudermetova, dreptace, cu o inaltime de 1,75 metri nu se anunta a fi o amenintare la fel de serioasa pentru Simona Halep precum a fost Ajla Tomljanovic, in care romanca a aratat niste probleme de atitudine, potrivit antrenorului Darren Cahill, dar un tur trei intr-un Grand Slam se poate dovedi oricand mai complicat decat apare. Cel mai bun rezultat inregistrat de Kudermetova la simplu intr-o competitie de mare slem este turul 3, bifat la Roland Garros in 2019 si a doua oara acum, la Melbourne.

Fanii echipei Romaniei de Fed Cup isi vor aminti de confruntarea tarii noastre cu Rusia din Cupa Federatiilor, cand Veronika Kudermetova a pierdut doua meciuri in fata romancelor. Ana Bogdan a invins-o in trei seturi, 6-3, 6-7, 6-1, iar Jaqueline Cristian a trecut de ea in minim de seturi, 7-5, 6-3.

De-a lungul carierei, Kudermetova a jucat o finala de turneu WTA la simplu, in acest an la Abu Dhabi si are un titlu de dublu in palmares, adjudecat alaturi de Duan la Wuhan, in urma cu doi ani.

"Nu am mai jucat cu ea, va fi o noua provocare. Voi urmari, ca de fiecare data cand joc cu cineva pentru prima oara cateva clipuri cu ea jucand. Intai de toate insa vreau sa ma recuperez, iar daca voi fi 100% din punct de vedere fizic in doua zile, va fi minunat," spunea Simona Halep in interviul dat dupa meciul epuizant cu Tomljanovic, castigat 4-6, 6-4, 7-5.

Invingatoarea acestui meci va juca in optimile de finala fie cu Iga Swiatek (17 WTA), fie cu Fiona Ferro (46 WTA). Halep vs. Kudermetova incepe vineri-dimineata de la ora 10:00 si va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2021



Tur 3: Veronika Kudermetova (36 WTA)

Optimi: Iga Swiatek (17 WTA) / Fiona Fierro (46 WTA)

Sferturi: Serena Williams (11 WTA) / Aryna Sabalenka (7 WTA)

Semifinale: Naomi Osaka (3 WTA) / Garbine Muguruza (14 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Karolina Pliskova (6 WTA)

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2020: cinci victorii pe tabloul principal, infrangere in semifinale (cu Garbine Muguruza)

2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala (cu Serena Williams)

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala (cu Caroline Wozniacki)

2017: infrangere in primul tur (cu Shelby Rogers)

2016: infrangere in primul tur (cu Shuai Zhang)

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Ekaterina Makarova)

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Dominika Cibulkova)

2013: infrangere in primul tur (cu Kristina Mladenovic)

2012: infrangere in primul tur (cu Paula Ormaechea)

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3 (cu Agnieszka Radwanska)

2010: infrangere in primul tur al calificarilor