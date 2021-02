Presa internationala, la picioarele Simonei Halep: "A fost un meci-amenintare facut de Halep! Poate cineva sa o opreasca din a castiga primul Australian Open?"

Simona Halep a fost puternic apreciata pentru jocul facut in turul 3 la Australian Open.

Simona Halep a fost elogiata in presa americana, engleza si australiana dupa succesul semnat in turul trei, in dauna Veronikai Kudermetova, scor 6-1, 6-3.

"Poate cineva sa o opreasca pe Simona Halep din a castiga primul sau titlu la Australian Open?" a fost intrebarea pusa de jurnalistii televiziunii Wide World of Sports, care o vad pe romanca una dintre principalele candidate la castigarea trofeului in acest an.

"O Simona Halep agresiva si-a trezit la viata traseul balbait de la Australian Open cu o demolare in minimum de seturi adresata de Veronika Kudermetova. A fost un meci-amenintare pentru celelalte adversare," au scris ziaristii britanici de la Daily Mail, care au mai adaugat: "Cand Halep nu a lovit winnere explozive, si-a aratat faimoasa aparare pentru a pacali o Kudermetova care a ratat prea mult si a fost infranta de cele 38 de erori nefortate comise."

Nici australienii nu s-au lasta mai prejos in a recunoaste meritele Simonei Halep din prestatia inregistrata in al treilea meci pe tabloul de simplu: "Simona a aratat mai mult ca jucatoarea care a castigat cinci game-uri la rand impotriva Ajlei Tomljanovic decat Simona care a fost la doua puncte distanta de eliminare in acelasi meci. Romanca a inceput meciul intr-o maniera autoritara," se arata pe site-ul australienilor The West.